مصرع سباك خلال تركيب ماسورة في الطالبية.. اختل توازنه وسقط من الطابق الخامس

مصرع سباك خلال تركيب ماسورة في الطالبية.. اختل توازنه وسقط من الطابق الخامس

مصرع سباك خلال تركيب ماسورة في الطالبية.. اختل توازنه وسقط من الطابق الخامس

كتبت: جيهان عبد العزيز

لقي سباك مصرعه بعد أن اختل توازنه وسقط في أثناء تركيب ماسورة بمنور عقار بالطابق الخامس بالطالبية، تمّ نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية إخطارًا من العميد عمرو حجازي رئيس قطاع الغرب، يفيد فيه بمصرع سباك إثر سقوطه من علو، وانتقل المقدم عبدالحميد مرسي رئيس مباحث الطالبية والقوة المرافقة له، وتبين أنَّه في أثناء قيام «عبدالعزيز. أ»، (30 سنة - سباك) بتركيب ماسورة في أثناء عمله بـ«منور عقار» بالسابق الخامس، اختل توازنه وسقط، مما أدى إلى وفاته في الحال، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.

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