لأول مرة.. مصر تبدأ مشروع إنتاج أجهزة الرنين المغناطيسي والأشعة السينية والمقطعية محليًا

لأول مرة.. مصر تبدأ مشروع إنتاج أجهزة الرنين المغناطيسي والأشعة السينية والمقطعية محليًا

لأول مرة.. مصر تبدأ مشروع إنتاج أجهزة الرنين المغناطيسي والأشعة السينية والمقطعية محليًا

وقّعت الهيئة العربية للتصنيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة صينية رائدة في مجال تصنيع الأجهزة الطبية، وذلك بهدف توطين تكنولوجيا تصنيع أجهزة الرنين المغناطيسي والأشعة السينية والمقطعية في مصر للمرة الأولى، تماشيًا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

يأتي ذلك كباكورة للتعاون مع الشركة العربية الأفريقية للصناعات الطبية، التابعة للهيئة العربية للتصنيع، وشركة صينية حاصلة على شهادات الجودة الأوروبية؛ حيث تم الاتفاق على إنشاء مصنع مشترك داخل الهيئة لتصنيع هذه الأجهزة المتطورة محليًا، بما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويفتح آفاق التصدير للأسواق الإفريقية والإقليمية.

وأعرب اللواء مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، عن فخره بهذا التعاون، مؤكدًا أنه يمثل خطوة حاسمة في توطين صناعة الأجهزة الطبية المتقدمة.

وأوضح «عبداللطيف»، أن الاتفاقية تشمل توريد وتركيب جهاز رنين مغناطيسي متطور بمستشفى الهيئة، وتدريب الكوادر المصرية من مهندسين وفنيين، وتوفير خدمات الصيانة وقطع الغيار، والتخطيط لتأسيس مصنع مشترك لتصنيع الأجهزة الطبية بكفاءة مصرية.

وأكد رئيس «العربية للتصنيع»، أن هذه الشراكة تأتي في إطار استراتيجية الهيئة لتعزيز القيمة المضافة وجذب الاستثمارات مع كبرى الشركات العالمية.

من جانبه، أعرب تونج تشون جوانج، رئيس مجلس إدارة شركة XGY الصينية العالمية، عن اعتزازه بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة تعكس ثقة الشركة في القدرات التصنيعية المصرية، مؤكدًا حرص شركته على نقل التكنولوجيا بالكامل إلى مصر، وإنشاء مصنع حديث يُسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل متميزة.

تأتي هذه الاتفاقية ضمن جهود الهيئة العربية للتصنيع لزيادة نسب التصنيع المحلي، وتقليل الواردات، وتعزيز الصناعات الحيوية في مصر، بما يدعم خطط التنمية المستدامة ويضع مصر على خريطة التصنيع الطبي المتقدم عالميًا.

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