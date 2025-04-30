وظائف شاغرة للسائقين في الجيزة براتب يصل إلى 8 آلاف جنيه.. الشروط وطريقة التقديم

وظائف شاغرة للسائقين في الجيزة براتب يصل إلى 8 آلاف جنيه.. الشروط وطريقة التقديم

وظائف شاغرة للسائقين في الجيزة براتب يصل إلى 8 آلاف جنيه.. الشروط وطريقة التقديم

كتب عبدالعزيز سلامة

تحتاج إحدى الشركات الخاصة في مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، لتعيين عدد من السائقين برخصة مهنية درجة ثانية، للعمل بدوام كامل، وذلك بمرتبات مجزية تصل إلى 8 آلاف جنيه شهريًا، بالإضافة إلى عدد من المزايا الإضافية، وفقا لموقع التوظيف فرصنا.

تفاصيل الوظيفة

الوظيفة: سائق برخصة مهنية درجة ثانية

مقر العمل: السادس من أكتوبر – الجيزة

عدد العمالة المطلوبة: 8 سائقين

النوع المطلوب: ذكور فقط

السن المطلوب: من 25 إلى 35 سنة

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة «لا يشترط شهادة»

اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي: لا يشترط

الخبرة: غير مطلوبة «يُقبل حديثو التخرج بشرط وجود رخصة سارية»

مميزات الوظيفة

يحصل المقبول بهذه الوظائف الشاغرة على المميزات التالية:

الراتب الأساسي: من 6000 إلى 8000 جنيه شهريًا

سكن تابع للشركة

تأمينات صحية واجتماعية

احتساب الوقت الإضافي

يُشترط امتلاك رخصة قيادة مهنية درجة ثانية سارية.

كيفية التقديم على الوظائف

يمكن للراغبين في التقديم على هذه الوظائف التقديم عليها من خلال الدخول إلى موقع التوظيف فرصنا، من هذا الرابط، ثم إدخال البيانات المطلوبة.

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