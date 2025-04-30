محافظ كفر الشيخ يعلن توقف حركة الملاحة والصيد بالميناء والسواحل الشمالية

أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، توقف حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس وفي مياه البحر المتوسط بنطاق المحافظة، ولحين تحسن الأحوال الجوية، وذلك طبقًا لتقرير الهيئة العامة للأرصاد الجوية بتعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ والتي تؤدي لاضطراب حركة الملاحة البحرية.

رفع درجة الاستعداد بأجهزة المحافظة

وكلّف المحافظ، رؤساء المراكز والمدن، بالتعامل الفوري مع تبعيات التغيرات المناخية المحتملة التي تشهدها محافظة كفر الشيخ، و‎رفع درجة الاستعداد بأجهزة المحافظة، لمواجهة التغيرات المناخية، واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر، مشددًا بمواصلة جهود صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي، وصيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، والترع والمصارف التي تم تغطيتها، وجاهزية جميع سيارات الكسح ومعدات النظافة بمراكز ومدن المحافظة ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع متابعة غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، على مدار الساعة.

متابعة حالة الطقس على مدار الساعة

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى المتابعة المستمرة للموقع الإلكتروني الخاص بالتنبؤ بحالة الطقس والأرصاد الجوية والتوقعات المحتملة والذي يتم نشره بصفة يومية على الصفحة الرسمية للمحافظة، مهيبًا المواطنين بعدم القيام بأي أنشطة بحرية، والقيادة بهدوء على الطرق السريعة، وتوخي الحيطة والحذر، وتجنب استخدام أجهزة المحمول أثناء القيادة واتباع كافة وسائل الأمان، وبخاصة في المنحنيات حرصًا على سلامتهم.