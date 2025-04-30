وفاة الفنانة السورية سمر عبدالعزيز بعد معاناة مع السرطان.. تعرف على موعد ومكان الجنازة



كتبت - هبة أمين

توفت الفنانة السورية سمر عبدالعزيز، وذلك حسب ما أعلنت نقابة فرع دمشق سوريا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ناعية إياها بكلمات مؤثرة في ظل رحيلها المفاجئ وهى في ريعان شبابها.

وأعلنت نقابة الفنانين في سوريا فرع دمشق تفاصيل موعد ومكان صلاة الجنازة والعزاء، خصوصا وأن الوفاة جاءت بعد شفاء الفنانة من تداعيات مرض السرطان ودخولها في التعافي، ولكن مع ضعف مناعتها لم تستطع مواجهة بعض الأمراض وحجزها بأحد المستشفيات مؤخرا.

موعد ومكان الجنازة والعزاء

وكتبت النقابة عبر حسابها بـ فيس بوك: وداعاً الزميلة الفنانة الشابة سمر عبدالعزيز، يشيع جثمانها الطاهر اليوم الأربعاء الساعة 12 ظهرا من مشفى الإيطالي، ويصلى عليها في جامع لالا باشا عقب صلاة الظهر.

وأضافت النقابة بقولها: يوارى الثرى في مقبرة نجها، وتٌقبل التعازي للرجال والنساء في صالة الإسعاف الخيري الكائنة خلف البرلمان امتداد شارع الحمراء يومي الأربعاء والخميس 30 أبريل و1 مايو من الساعة 8 مساء حتى الساعة 10 مساء، إنا لله و إنا إليه راجعون.