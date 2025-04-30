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نتنياهو: مصممون على عدم تكرار أحداث 7 أكتوبر 2023

نتنياهو: مصممون على عدم تكرار أحداث 7 أكتوبر 2023

نتنياهو: مصممون على عدم تكرار أحداث 7 أكتوبر 2023

قال بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي:«نواصل جهودنا لتحقيق نصر حاسم في الحرب على غزة، ومصممون على عدم تكرار أحداث 7 أكتوبر 2023 وسنواجه تبعاته برد حاسم»، حبسما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل منذ قليل.

في وقت سابق، أعلنت مصادر طبية فلسطينية، أمس الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 52.365، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 117.905 شهيد، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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