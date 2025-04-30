قال المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على إدراك تام بصعوبة الوضع الذي يعيشه سكان المناطق الحدودية، ويجب التوصل إلى تسوية مع أوكرانيا وليس مع الولايات المتحدة.
أضاف الكرملين، أننا نثمن الجهود الأمريكية لتحقيق تسوية سلمية في أوكرانيا، والأزمة الأوكرانية معقدة للغاية والتوصل إلى تسوية لا يمكن تحقيقه بسرعة.
وأشار إلى أن روسيا ستحقق جميع أهدافها في العملية العسكرية، مؤكدًا أن روسيا لا تزال تفضل تحقيق أهدافها وفقا للوسائل السلمية، حبسما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل منذ قليل.