وفد جنوب أفريقيا أمام «العدل الدولية»: قطاع غزة تحول إلى جحيم لا يُطاق

قال عبد الستار بركات مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، إنّ جلسات محكمة العدل الدولية تتواصل لليوم الثاني على التوالي، حيث انطلقت صباح اليوم الثلاثاء الجلسات العلنية بمشاركة وفود رسمية من عدة دول أبرزها الجزائر، وجنوب أفريقيا، والسعودية، وبلجيكا، وكولومبيا، على أن تستمر المناقشات حتى يوم الجمعة المقبل.

وأضاف «بركات»، في تصريحات مع الإعلامية إيمان الحويزي، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ الجلسة عُقدت في العاشرة صباحاً بتوقيت هولندا، واستمرت حتى الثانية عشرة و45 دقيقة، واُستأنفت عند الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.

نقص الغذاء والدواء

وأوضح «بركات»، أن جلسة اليوم تناولت دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» في تقديم المساعدات الإنسانية داخل قطاع غزة، في ظل ما تشهده المنطقة من قيود مشددة على إدخال المساعدات، وسلط المشاركون الضوء على الأزمة الإنسانية المتفاقمة، لاسيما في ما يتعلق بنقص الغذاء والدواء، والدمار الكبير في البنية التحتية.

محاسبة الاحتلال الإسرائيلي

وأوضح مراسل القناة أن وفد جنوب أفريقيا خلال مداخلته أكد أن قطاع غزة تحول إلى جحيم لا يُطاق، داعياً إلى محاسبة إسرائيل على الجرائم المرتكبة في القطاع، كما أشار الوفد إلى أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي بصفتها قوة احتلال، عبر منع المساعدات الإنسانية وملاحقة مؤسسات دولية مثل الأونروا بهدف تشديد الحصار على الفلسطينيين.

وأردف: «من جانبها، شددت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، خلال الجلسة، على الحاجة العاجلة لوقف إطلاق النار، مطالبة جميع الأطراف باحترام القانون الدولي، بما في ذلك إسرائيل كقوة احتلال، والفصائل المسلحة مثل حركة حماس، كما أكدت على ضرورة تمكين الأمم المتحدة من القيام بأنشطتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة دون عوائق».