مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران في أسيوط

مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران في أسيوط

مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران في أسيوط

محمد بركات

تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، بالتعاون مع قطاع الأمن العام، من تحديد مكان اختباء عنصر إجرامي شديد الخطورة، هارب من حكم بالإعدام في جناية قتل عمد، وله سوابق في جنايتي مخدرات وسرقة بالإكراه، وكان يتاجر في المواد المخدرة والأسلحة النارية

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن المركزي، حيث بادر بإطلاق النيران تجاه القوات. وأسفر التعامل عن مصرعه، وعُثر بحوزته على 10 كيلو جرامات من المواد المخدرة المتنوعة، شملت شابو، حشيش، وأفيون، بالإضافة إلى 13 بندقية آلية وخرطوش.

تُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 5 ملايين جنيه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة الجريمة وحماية المجتمع.

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