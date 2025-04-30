ضبط شخص بالغربية بتهمة تزوير المحررات الرسمية وترويجها

ضبط شخص بالغربية بتهمة تزوير المحررات الرسمية وترويجها

ضبط شخص بالغربية بتهمة تزوير المحررات الرسمية وترويجها

محمد بركات

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط شخص مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية، له معلومات جنائية، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية وترويجها مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وعُثر بحوزته على 50 خاتمًا وأكلاشيه مزورين، عدد من أصول وصور شهادات ومستندات مزورة ومعدة للتزوير، بالإضافة إلى الأجهزة والأدوات المستخدمة في التزوير وهاتف محمول. وبمواجهته، أقر بنشاطه الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة جرائم التزوير وحماية المواطنين.

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

شرط مثير من زيزو للعودة إلى الزمالك

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا