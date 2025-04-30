ضبط شخص بالغربية بتهمة تزوير المحررات الرسمية وترويجها

محمد بركات

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط شخص مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية، له معلومات جنائية، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية وترويجها مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وعُثر بحوزته على 50 خاتمًا وأكلاشيه مزورين، عدد من أصول وصور شهادات ومستندات مزورة ومعدة للتزوير، بالإضافة إلى الأجهزة والأدوات المستخدمة في التزوير وهاتف محمول. وبمواجهته، أقر بنشاطه الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة جرائم التزوير وحماية المواطنين.