خلال 24 ساعة.. ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بقيمة 10 ملايين جنيه

محمد بركات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية لضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، لما لها من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا الخاصة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية بلغت حوالي 10 ملايين جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وتواصل وزارة الداخلية حملاتها الأمنية لضبط المخالفات وحماية الاقتصاد الوطني.