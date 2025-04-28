ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بـ13 مليون جنيه

ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بـ13 مليون جنيه

ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بـ13 مليون جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، لما لها من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد

أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا الخاصة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تجاوزت 13 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها لضبط المخالفات المالية وحماية الاقتصاد الوطني.

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