اليابان تمنح الأمين العام للجامعة العربية وسام الإمبراطور

أعلنت الحكومة اليابانية منح أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وسام الشمس المشرقة – الوشاح الأكبر، الذي يعد من أرفع الأوسمة التي يمنحها إمبراطور اليابان، وذلك تقديرًا لإسهاماته البارزة في تعزيز العلاقات وتوثيق أواصر الصداقة والتعاون بين اليابان ومصر والدول العربية.

الارتقاء بالحوار الاستراتيجي بين اليابان ومصر

وأشار بيان صادر عن سفارة اليابان في القاهرة، اليوم الأربعاء، إلى أن «أبو الغيط» خلال فترة عمله كوزير للخارجية المصرية بدايةً من عام 2004 وحتى عام 2011، قام بمساهمات بارزة في تعزيز العلاقات اليابانية المصرية، إذ ارتقى بالحوار الاستراتيجي بين اليابان ومصر إلى مستوى وزراء الخارجية، مما مهد الطريق للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى علاقة الشراكة الاستراتيجية بحلول عام 2023.

بناء المتحف المصري الكبير

وأكد البيان أن أبو الغيط بالإضافة إلى ذلك بذل قصارى جهده من أجل بناء المتحف المصري الكبير (GEM)، الذي أصبح رمزًا جديدًا من رموز التعاون التنموي بين اليابان ومصر، ومن أجل إنشاء الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-JUST)، مشيرًا إلى أنه بعد أن تولى مهام عمله بصفته الأمين العام لجامعة الدول العربية في عام 2016، عمل الأمين العام جاهدًا على تعزيز العلاقات اليابانية العربية، بما في ذلك إطلاق الحوار السياسي الياباني العربي، الذي سبق له وأن عقد ثلاث مرات قبل ذلك.

وأعربت سفارة اليابان في مصر عن تقديرها وامتنانها العميق تجاه ما قام به الأمين العام من إنجازات، كما أعربت عن عزمها مواصلة بذل قصارى جهدها من أجل المزيد من التطوير للعلاقات اليابانية المصرية.