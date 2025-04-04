أحمد أبو الغيط: الحرب على غزة تمهد لدفع الفلسطينيين خارج القطاع

أحمد أبو الغيط: الحرب على غزة تمهد لدفع الفلسطينيين خارج القطاع

أحمد أبو الغيط: الحرب على غزة تمهد لدفع الفلسطينيين خارج القطاع

حذر الدكتور أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، من عواقب العجز العالمي أمام الاجتراء الذي يمارسه الاحتلال ضد كل ما يمثله القانون الدولي من معانٍ وضوابط، مشيرا إلى أن الحروب التي تشنها إسرائيل على الأراضي الفلسطينية خاصة في قطاع غزة، ولبنان وسوريا قد دخلت مرحلة جديدة من العربدة الكاملة وتعمد خرق الاتفاقات الموقعة واستباحة الدول وقتل المزيد من المدنيين.

وأكد أبو الغيط، في بيان، أن آلة الحرب الإسرائيلية لا يبدو أنها تريد أن تتوقف طالما يصر قادة الاحتلال على مواجهة أزماتهم الداخلية بتصديرها للخارج، وهذا الوضع صار مكشوفا للجميع.

غزة

أبو الغيط: الحرب على غزة مرحلة غير مسبوقة من الوحشية

وأشار أبو الغيط إلى أن الحرب على غزة، وما تمارسه إسرائيل من قتل يومي واسع وتهجير لمئات الآلاف داخل القطاع هو مرحلة جديدة غير مسبوقة من الوحشية والتجرد من الإنسانية، وهدفها هو التمهيد لدفع الناس خارج القطاع بجعل حياتهم داخله مستحيلة.

وشدد الأمين العام لجامعة الدول العربية على أن الدول المحبة للسلام والمؤيدة للقانون الدولي والمدافعة عنه مطالبة بالتحرك لوقف هذه المقتلة البشعة فورا.

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