متسلق جبال ستيني يدخل موسوعة جينيس بمغامرة غير مسبوقة: صعد 14 بركانا في 14 يوما

كتبت: منة الصياد

على الرغم من تقدمه في العمر، إلا أن الجواتيمالي خايم فينيالس صاحب الـ63 عامًا، حقق رقما قياسيا جديدا بموسوعة جينيس للأرقام القياسية، وتمكن من حفر اسمه بهذا السجل العالمي الكبير، بعدما تسلق 14 بركانًا خلال 14 يومًا فقط، مسجلًا أسرع صعود على الإطلاق.

رحلة طويلة مع تسلق الجبال

بدأت رحلة فينيالس مع تسلق الجبال منذ عام 1987 إذ نجح في الصعود لأعلى القمم الجبلية على كوكبنًا كجزء من رحلاته المذهلة حول العالم، وفي عام 2001، أصبح أول شخص من أمريكا اللاتينية يتسلق جبل إيفرست، وأول شخص يسلك طريق نورث كول، وهو مضيق بهضبة التبت، وبهذه الرحلة المذهلة، أكمل حينها تحدي قمم العالم السبع، حيث قام بأول رحلة له حول العالم لتسلق أعلى القمم في كل قارة.

استمر تاريخ الرجل الستيني مع تسلق الجبال إذ نجح في تسلق أعلى القمم في جبال الهيمالايًا، والألب، والأنديز، إلى جانب الصعود لأعلى النقاط بأكبر 7 جزر في العالم، وبمنطقة البحر الكاريبي، وجميع أنحاء أمريكا الوسطى، وفق الموقع الرسمي لموسوعة جينيس للأرقام القياسية.

رقم قياسي جديد

لم يكتفي فينيالس بصعود القمم الجبلية فقط، ومع تقدمه في العمر لم ينتابه الكسل أو الفشل يومًا، إذ حرص خلال السنوات الأخيرة في تحقيق أرقامًا جديدة له والتي وصل بها مؤخرًا لـ موسوعة جينيس، إذ قام بتنظيم أسرع عملية صعود لجميع البراكين في جواتيمالا.

وخلال رحلته نجح المواطن الجواتيمالي الستيني في صعود 14 بركانًا بينها اثنين في نشاط مستمر، بالإضافة إلى العديد من الجبال الأصغر في المنطقة، إذ بلغ ارتفاع أعلى البراكين أكثر من 3 آلاف متر ما يعادل 9 آلاف و842 قدمًا، إذ تطلب الأمر منه الزحف عبر مسارات ضيقة للغاية فوق وأسفل العديد من التكوينات الصخرية، فضلا عن العبور من خلال أميال من النباتات.