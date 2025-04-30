«الصحة» تطلق حملة تنشيطية لخدمات الإنجاب تستمر حتى 8 مايو المقبل

أعلنت وزارة الصحة والسكان، استمرار تنفيذ حملة تنشيطية لخدمات الصحة الإنجابية تحت شعار مشوار الألف يوم.. يبدأ بخطوة، بجميع محافظات الجمهورية، والتي انطلقت في 26 من شهر أبريل الجاري وتستمر حتى 8 مايو المقبل.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة تقدم خدمات (الصحة الإنجابية، المشورة الأسرية، متابعة الحمل، الفحص بالسونار)، وذلك للمنتفعات بقرى «حياة كريمة » والمناطق المحرومة من تلك الخدمات والإدارات ذات المؤشرات السكانية المنخفضة، وذلك من خلال الوحدات الصحية والمراكز الطبية والعيادات المتنقلة.



وأشارت الدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الأساسية وتنمية الأسرة، إلى أن فريق الخدمة المجتمعية سيقمن بدورهن التوعوي في نصح المنتفعات والمنتفعين للتوجه إلى الوحدات الصحية وغرفة المشورة الأسرية والعيادات المتنقلة للاستفادة من خدمات الحملة.