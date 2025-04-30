«التنمية المحلية»: مطروح الأكثر تضررًا من العاصفة الرملية ولم ترد بلاغات بأضرار كبرى

«التنمية المحلية»: مطروح الأكثر تضررًا من العاصفة الرملية ولم ترد بلاغات بأضرار كبرى

«التنمية المحلية»: مطروح الأكثر تضررًا من العاصفة الرملية ولم ترد بلاغات بأضرار كبرى

أعلن الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، أن عددًا من المحافظات شهد نشاطًا قويًا للرياح المثيرة للرمال والأتربة، مشيرًا إلى أن هذه الرياح وصلت إلى حد العاصفة في بعض المناطق.

وأوضح «قاسم» في مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز» اليوم، أن بعض المحافظات شهدت أيضًا سقوط أمطار متفرقة بالتزامن مع موجة العواصف الرملية.

وأكد المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية أنه حتى الآن لم ترد أي بلاغات عن وقوع أضرار كبيرة نتيجة العاصفة، موضحًا أن محافظة مطروح كانت الأكثر تضررًا بين المحافظات التي تأثرت بالموجة.

وشدد «قاسم» على أنه تم رفع درجة الاستعداد في مختلف المحافظات تحسبًا لأي تطورات قد تحدث نتيجة استمرار العاصفة الرملية خلال الساعات المقبلة.

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