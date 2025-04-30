نائب رئيس «الاتحاد»: قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية لترسيخ العدالة

نائب رئيس «الاتحاد»: قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية لترسيخ العدالة

نائب رئيس «الاتحاد»: قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية لترسيخ العدالة

قال محمد سيف، نائب رئيس حزب الاتحاد، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة نوعية في مسار تطوير المنظومة القضائية المصرية، مشيرًا إلى أن إقراره نهائيًا من مجلس النواب يُعد خطوة تاريخية في مسار التشريع المصري.

وأوضح سيف، في بيان له، أن القانون يهدف إلى ترسيخ العدالة وتعزيز العدالة الناجزة، من خلال تحديث شامل للإجراءات الجنائية بما يضمن التوازن بين حقوق المتهمين ومصالح المجتمع، ويسرّع من وتيرة التقاضي دون الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة.

وأكد نائب رئيس حزب الاتحاد أن التشريع الجديد يعكس إرادة الدولة في بناء نظام قضائي عصري ومتطور، يواكب المتغيرات ويستجيب لاحتياجات المواطنين، داعيا إلى الإسراع في تطبيق القانون وتوفير آليات دعمه الفني والمؤسسي، لضمان تحقيق أهدافه على أرض الواقع وتعزيز ثقة المواطن في منظومة العدالة.

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