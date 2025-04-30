البطولة العربية للجولف بالقاهرة .. حضور كبير بمشاركة 12 دولة ومهرجان للجولف في أولى فعاليات سلسلة الجولف العربية (AGS)

البطولة العربية للجولف بالقاهرة .. حضور كبير بمشاركة 12 دولة ومهرجان للجولف في أولى فعاليات سلسلة الجولف العربية (AGS)

البطولة العربية للجولف بالقاهرة .. حضور كبير بمشاركة 12 دولة ومهرجان للجولف في أولى فعاليات سلسلة الجولف العربية (AGS)

أعلن الاتحاد العربي والاتحاد المصري للجولف عن إقامة مهرجان للجولف ضمن فعاليات البطولة العربية للناشئين والسيدات المقبلة المقرر إقامتها من 7 إلى 10 مايو بالقاهرة، وذلك في إطار الاحتفال بمرور 50 عاماً على تأسيس الاتحاد العربي للجولف .

ويتضمن "مهرجان الجولف" عروضًا رياضية وترفيهية، أبرزها عروض فريق The Trick Shot Boys المتخصص في الاستعراضات الفنية للجولف، إلى جانب حضور الخبير العالمي Nick Horrocks، الذي يعمل على تطوير برامج مبتكرة لتعليم الجولف، إلى جانب الكثير من الأنشطة الترفيهية والجوائز، مع توفر عروض الأطعمة والمشروبات.

ويقام "مهرجان الجولف" في نادي مدينتي للجولف، خلال أيام الخميس 8 مايو من 10:30 صباحًا إلى 6:00 مساءً، والجمعة 9 مايو من 10:30 صباحًا إلى 6:00 مساءً، والسبت 10 مايو من 10:00 صباحًا إلى 4:00 مساءً، ويهدف إلى جذب الجمهور وتعزيز التفاعل المجتمعي مع اللعبة.

وتم إطلاق رابط التسجيل المجاني لحضور "مهرجان الجولف". للتسجيل المجاني، الرجاء زيارة الرابط التالي من هنا


وستُقام منافسات البطولة العربية للجولف خلال الفترة من 7 إلى 10 مايو في ست فئات مختلفة على ملاعب نادي مدينتي للجولف ونادي قطامية ديونز للجولف ، حيث ستنطلق مراسم الافتتاح يوم 7 مايو في نادي مدينتي للجولف، فيما تبدأ المنافسات الرسمية يومي 8 و 9 مايو في نادي قطامية ديونز، على أن يُقام حفل الختام وتوزيع الجوائز يوم 10 مايو في نادي مدينتي للجولف.

ويشارك في البطولة أكثر من 110 لاعباً يمثلون 12 دولة، وهي: البحرين ، الأردن ، الكويت ، لبنان ، المغرب ، سلطنة عمان ، فلسطين ، قطر ، المملكة العربية السعودية ، تونس ، الإمارات العربية المتحدة ، و مصر (الدولة المضيفة).

وتعد البطولة العربية للسيدات والناشئين في مصر أولى فعاليات سلسلة الجولف العربية (AGS)، وهي جدول موحد للبطولات في المنطقة، يتضمن نظام تصنيف رسمي ومستقل ويمنح لاعبي الجولف العرب مسارًا واضحًا للتقدم إلى أعلى المستويات من خلال كسب النقاط التصنيفية، ومن ثم سيتمكن اللاعبون من الاستفادة من نجاحاتهم للتأهل للبطولات الاحترافية. وتهدف سلسلة الجولف العربية إلى إحداث نقلة نوعية في رياضة الجولف بالعالم العربي من خلال تعزيز المنافسة، واكتشاف ورعاية المواهب الناشئة".

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