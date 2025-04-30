رئيس جامعة مطروح: الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني

كتب- محمد بخات

عقد مجلس جامعة مطروح برئاسة الدكتور مصطفى النجار، رئيس الجامعة٬ جلسته الـ87، اليوم، بحضور الدكتور محمود عباس نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور عمرو المصري نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وعمداء الكليات، وأعضاء المجلس، وذلك بقاعة الاجتماعات بالحرم الجامعي.

وفي بداية الجلسة، قدم رئيس جامعة مطروح التهنئة للحضور بمناسبة عيد العمال، مثمنًا الجهود المخلصة التي يبذلها العاملون بالجامعة في دعم العملية التعليمية والإدارية والبحثية، ومؤكدًا على أن الجامعة لا تدخر جهدًا في توفير بيئة عمل محفزة تُسهم في تحقيق التميز المؤسسي.

استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الثاني

وأكد رئيس جامعة مطروح على ضرورة الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بشأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وتهيئة الأجواء الملائمة للطلاب داخل مقار اللجان، لضمان سير الامتحانات بسهولة وانتظام، بما يضمن مصلحة الطالب ويحقق الانضباط داخل الحرم الجامعي.

ووافق المجلس على منح درجة البكالوريوس في العلوم التمريضية بكلية التمريض، ومنح درجة الماجستير لـ5 من طلاب الدراسات العليا بكليات الجامعة المختلفة، وترقية عضوين من أعضاء هيئة التدريس إلى وظيفة أستاذ مساعد، وذلك بعد اجتيازهم متطلبات اللجان العلمية الدائمة للترقيات.

الموافقة على تعيينات في الجامعة

كما وافق مجلس الجامعة على تعيين مدرس مساعد في وظيفة مدرس، وذلك بعد استيفاءً لشروط ولوائح التعيين، ورفع الإنتاج العلمي لـ2 من المدرسين إلى اللجان العلمية الدائمة للترقيات؛ تمهيدًا لترقيتهم إلى الدرجة العلمية الأعلى، كما أكد رئيس الجامعة على أهمية الاطلاع على الإطار المرجعي الاسترشادي للتعليم الجامعي والعالي في جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى الأطر المرجعية الاسترشادية الخاصة بالتخصصات العلمية التي تقع في نطاق لجان قطاعات التعليم الجامعي والمعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاسترشاد بها عند إعداد اللوائح الداخلية للكليات أو اللوائح الدراسية للبرامج، حتى يمكن اعتمادها من المجلس الأعلى للجامعات، مشيرًا إلى أن هذه الوثائق متاحة من خلال الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات.