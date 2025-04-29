جامعة مطروح تعلن تعطيل الدراسة غدا بسبب العاصفة الترابية

كتب - محمد بخات

أعلن الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح تعطيل الدراسة غدا الأربعاء، في جميع الكليات، بسبب عدم استقرار الأحوال الجوية، وحفاظا على جميع الطلبة والطالبات.

وشهدت محافظة مطروح نشاطا في حركة الرياح مع بداية العاصفة الترابية التي ضربت الصحراء الغربية.

تعويض الامتحانات في جامعة مطروح

وقالت جامعة مطروح في بيان: سيجري تعويض الامتحانات العملية فقط في يوم آخر يجري تحديده وفقا لكل كلية175.

طوارئ في محافظة مطروح

وقال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إنه جرى رفع حالة الطوارئ على جميع مراكز ومدن المحافظة وجار المتابعة لحظة بلحظة لجميع المستجدات من خلال غرف العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة والغرف الفرعية بمجالس المدن ومركز السيطرة الوطني والتعامل مع حالة الطقس غير المستقر والرد على استفسارات وشكاوى المواطنين لحين استقرار الأحوال الجوية.