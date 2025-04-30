وزير العمل يعتمد منحة عيد العمال للعمالة غير المنتظمة.. الصرف أول الأسبوع

اعتمد وزير العمل، محمد جبران، مبلغ 297 مليونًا و445 ألفًا و500 جنيه منحة عيد العمال، وذلك لصالح العمالة غير المنتظمة المُسجلة لدى قاعدة بيانات الوزارة، وذلك بواقع 1500 جنيه لكل عامل، على أن تصرف مع بداية الأسبوع المُقبل.

كما اعتمد صرف مبلغ مليون و500 ألف جنيه من بند مواجهة الحوداث لعدد 12 عاملًا (7 متوفين و5 مصابين)، تعرضوا لحوادث في محافظات (قنا، وأسيوط، وبورسعيد، والشرقية، والقليوبية، وأسوان)، بواقع 200 ألف جنيه لأسرة كل متوف، و20 ألفًا للمصاب.

وقال الوزير إن العمالة غير المنتظمة المُسجلة لدى الوزارة تحصل على 6 منح سنوية في المناسبات والأعياد الرسمية، من الحساب المركزي لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة، وأن صرف منحة عيد العمال هذا العام مايو 2025، ستكون بقيمة 1500 جنيه لكل عامل -لأول مرة- بعد الزيادة الجديدة من 1000 إلى 1500 جنيه، بتوجيهات من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة، موضحًا أن الدعم والحماية والرعاية مُستمرة تنفيذًا لتكليفات الرئيس.