عبد المحسن سلامة يلتقي كجوك لبحث أوضاع الصحفيين الاقتصادية

عبد المحسن سلامة يلتقي كجوك لبحث أوضاع الصحفيين الاقتصادية

عبد المحسن سلامة يلتقي كجوك لبحث أوضاع الصحفيين الاقتصادية

التقى الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، بمقر وزاره المالية.

أكد وزير المالية خلال اللقاء تقديره الكامل للصحافة والصحفيين، وإيمانه بالدور المهم الذي تقوم به الصحافة المصرية في دعم جهود الدولة المصرية في كل المجالات، وتأكيد قدرة الدولة على تخطي كل الصعوبات الاقتصادية المرتبطة بالتطورات الإقليمية والدولية في الوقت الراهن.

من جانبه أكد الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، أنه بحث مع الوزير كيفية تنمية موارد نقابة الصحفيين بشكل مستدام، وضرورة العمل على رفع مستوى المعيشة للزملاء الصحفيين من خلال توفير حزمة اقتصادية متكاملة، بدءا بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا لدعم الزملاء الصحفيين اقتصاديا وتحسين أوضاعهم المعيشية، بالإضافة إلى زيادة الإعانة السنوية المخصصة لنقابة الصحفيين.

وأشار إلى العمل على التنسيق الثنائي لتوفير مزيد من المساندة للنقابة في الأنشطة، والتدريب، والعلاج، بما يؤدي في النهاية إلى توفير بيئة عمل مناسبة للصحفيين، تكون حافزا لهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء خلال الفترة المقبلة.

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