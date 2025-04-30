مشروبات تساعد على الوقاية من آلام الجيوب الأنفية أثناء العاصفة الترابية

عاصفة ترابية تتعرض لها البلاد نتيجة تأثرها بالمنخفض الخماسيني الصحراوي الحاد اليوم، حيث تم رصد أماكن العاصفة التربية على المدن والمحافظات المختلفة، وذلك في خرائط طقس تحذيرية صادرة عن هييئة الأرصاد الجوية، الأمر الذي جعل حالة من القلق تسيطر على المواطنين خاصة مرضى الجيوب الأنفية لتأثرها بالأتربة والرمال، ولذلك نستعرض في هذا التقرير عدة مشروبات تساعد على تجنب التهاب الجيوب الأنفية في العاصفة الترابية.

مشروبات أثناء العاصفة الترابية

هناك العديد من المشروبات التي يجب على مرضى الجيوب الأنفية الحرص على تناولها أثناء العاصفة الترابية لتجنب التهابها، ومنها تناول شاي البابونج نظرا لاحتوائه على مضادات الأكسدة والالتهاب، فهو يعمل كمسكن طبيعي ويساعد على تخفيف التورم والألم وذلك بحسب الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

من ضمن المشربات التي يجب على مرضى الجيوب الأنفية تناولها لتجنب التهابها في العاصفة الترابية هى ورق الجوافة وذلك لأنه يحتوي على نسب عالية من فيتامين سي والحديد،، كما أن أوراق الجوافة تساعد في الحد من أعراض نزلات البرد والتخلص من الإفرازات المخاطية في الأنف والجيوب الأنفية.

يجب على المرضى أيضا تناول مشروب الزنجبيل فهو يوفر مضادات الأكسدة والميكروبات ومضادات الالتهابات ومضادات الحساسية الطبيعية، لذلك يجب على مرضى الجيوب الأنفية الحرص على تناوله.

كيفية التعامل مع العاصفة الترابية

وبجانب ذلك، هناك عدة نصائح الأشخاص إتباعها تأثير العاصفة الترابية ومنها ضرورة ارتداء ماسك طبي مبتل بالماء حتى يمنع دخول الأتربة إلى الأنف أو الجهاز التنفسي، بالإضافة إلى عدم التعرض بقدر الإمكان للأجواء الترابية، وفقا لما ذكره موقع «ذا هليث»، وأيضا عند العودة لابد من الاستحمام، غسل الوجه واليدين، تنظيف الأنف، كما أن يجب على أصحاب الأمراض المزمنة من كبار السن عدم الخروج من المنزل ووضع فوط مبتلة على النوافذ.