لأصحاب الجيوب الأنفية.. إسعافات أولية اتبعها حال إصابتك بنزيف الأنف في الطقس السيئ

حالة من عدم الاستقرار في الطقس تشهدها البلاد في الفترة الحالية، يصاحبها ارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء معتدل ليلًا وفي الصباح الباكر، الأمر الذي يسبب حالة من القلق لدى مرضى الجيوب الأنفية لأنهم يكونون أكثر عرضة لنزيف الأنف في هذا الطقس.

إسعافات أولية لنزيف الأنف

هناك بعض الأشخاص من مرضى الجيوب الأنفية قد يتعرضون لنزيف الأنف خاصة أثناء خروجهم في فترة النهار نتيجة درجات الحرارة المرتفعة، ولذلك نوضح الإسعافات الأولية التي يجب عليهم اتباعها حال التعرض لنزيف الأنف، وفقا لما نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان.

يجب على الأشخاص في حال التعرض لنزيف في الأنف عند درجات الحرارة الرمتفعة الضغط على جانبي الأنف من الأعلى تحت عظام الأنف بالسبابة والإبهام، كما أن يجب الاستمرار بالضغط لمدة 10 دقائق على أنف المصاب ثم تخفيف الضغط تدريجياـ بالإضافة إلى جعل رأس مائلا إلى الإمام وهي جالس وذلك لمنع دخول الدم إلى الحلق فيصاب الشخص بالغثيان.

ومن ضمن الإسعافات الأولية التي يجب على الأشخاص اتباعها حال التعرض لنزيف الأنف هي وضع شاش نظيف داخل أنف المصاب، بالإضافة إلى غسل وجه المصاب بالماء البارد.

حالة الطقس

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن اليوم يشهد نشاطًا للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد والصحراء الغربية وقد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق.