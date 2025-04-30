مقرر الاستثمار بالحوار الوطني: تحويل «الثروة المعدنية» لهيئة اقتصادية قرار تاريخي

قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل هيئة الثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية بعد موافقة البرلمان، يُعد خطوة تاريخية بكل المقاييس، تعكس وجود إرادة سياسية حقيقية للإصلاح، وتحفّز مناخ الاستثمار في أحد أهم القطاعات الاستراتيجية في مصر.

وأضاف «صبري»، في تصريحات صحفية، أن هذا الاقتراح تم طرحه خلال جلسات الحوار الوطني، وأكد خلال إحدى اللقاءات التي حضرها المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانوينة، أن هذه القضية لا تحتمل التأجيل نظرًا لتبعاتها الكبيرة، مشيرًا إلى أن المستشار فوزي قال نصًا: «دعونا نناقش هذه النقطة في جلسة مستقلة لأنها ذات أهمية كبيرة».

اتخاذ قرارات مرنة وسريعة

وأوضح أن الهيئة في وضعها السابق كانت هيئة خدمية غير هادفة للربح، تتبع وزارة المالية وتخضع لقانون المالية العامة، مما كان يُخيف المستثمرين الراغبين في استكشاف الثروات المعدنية، إذ لا يمكن لأي مستثمر أن ينفق أمواله لمدة عام كامل في أعمال استكشاف دون وجود ضمانات للعائد أو تسهيلات قانونية.

وأشار «صبري» إلى أن الهيئة كانت تتبع فنيًا وزارة البترول، وكانت التعيينات فيها تتم من قبل الوزارة، مما جعلها في مرتبة متأخرة ضمن أولويات الوزير نظرًا لكثرة الملفات التي يتولى مسؤوليتها. كما أن الجهاز الإداري للهيئة كان يخضع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مما أعاق اتخاذ قرارات مرنة وسريعة في هذا القطاع الحيوي.

وأضاف أن القرار الأخير يعيد هيكلة القطاع بالكامل، ويضع مصر على خريطة المنافسة العالمية في ملف التعدين، مؤكدًا أن الصحراء الشرقية مليئة بالفرص، وأن ما يحدث الآن هو تصحيح لوضع تأخر كثيرًا.

إصلاحات تشريعية غير مسبوقة

ولفت إلى أن القرار يتواكب مع إصلاحات تشريعية غير مسبوقة، أبرزها تطبيق الضريبة الموحدة، التي كانت حلمًا لكل رجال الأعمال والمستثمرين، حيث كانت الرسوم والضرائب مفروضة من عشرات الجهات، واليوم أصبحت موحدة وواضحة، مما يمنح المستثمر المحلي والأجنبي رؤية دقيقة حول التزاماته، ويجعله يتخذ قراره الاستثماري بثقة.

وشدد «صبري»، على أن الإرادة السياسية التي كانت غائبة لعقود، أصبحت اليوم واقعًا ملموسًا، وقال: «لم نشهد منذ عهد محمد علي هذه الجرأة في اتخاذ قرارات مصيرية، والسنوات العشر الأخيرة أثبتت أن هناك قيادة سياسية لا تطرح مشروعًا إلا وتنفذه حتى النهاية».

واختتم حديثه قائلًا: «ما يحدث في ملف الاستثمار، وتسهيل إجراءات الجمارك، وتوفير الحوافز، وتوحيد جهة الولاية على الأراضي، يؤكد أننا أمام دولة تسير بخطى ثابتة رغم ضبابية المشهد الاقتصادي العالمي، وهذا ما يدفعنا جميعًا للثقة في المستقبل، والعمل على استغلال هذه القرارات التاريخية».