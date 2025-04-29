رئيس «رجال الأعمال الأفارقة»: مصر تحتل المركز الثاني بين أكبر اقتصادات إفريقيا

كتب- أحمد عبدالقادر

قال الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن مصر تحتل المركز الثاني بين أكبر اقتصادات إفريقيا في تقرير صندوق النقد الدولي لعام 2025، وتعد قارة إفريقيا محط أنظار العالم وتمتلك الحلول للتغيرات المناخية والأمن الغذائي والتحديات الديموجرافية، مشيرا إلى أنّ القارة الآن تمتلك كل مفاتيح الثروة المعدنية التي يمكن أن تغذي مصانع العالم بأسره 100 عام، كما أن القارة محط أنظار الدول الكبرى ليتخلصوا من مشكلاتهم وحروبهم التجارية.

مصر ثاني دولة في الاقتصاد ضمن 54 دولة

وأضاف «الشرقاوي» في لقائه على القناة الأولى، أن العالم يتجه الآن إلى الاقتصاد ويرى أن مصر ثاني دولة في هذا الاقتصاد من ضمن 54 دولة بالقارة فهذا خبر مبشر ويأتي من صندوق النقد الدولي وليس مؤسسات ائتمان فقط لأن صندوق النقد الدولي تقاريره إلى حد كبير في بعض الأحيان تكون محايدة وصادقة.

مصر تتربع على عرش الاقتصاد الإفريقي

وتابع: «ما فعلته الدولة المصرية والقيادة السياسية المصرية والدبلوماسية الرئاسية تحديدا في العلاقات المصرية الإفريقية في أكثر من 11 عاما يجب أن يقف عنده التاريخ»، موضحا أن الدبلوماسية الرئاسية أخذت على عاتقها بصدق ويقين أن إفريقيا هي الظهير القوي لكي نتبوأ فيها الآن هذه المكانة الاقتصادية تمهيدا لما يحدث في السنوات المقبلة التي أشارت إلى أن مصر تتربع على عرش الاقتصاد الإفريقي من عام 2026 و2027 إلى 2030.