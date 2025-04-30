قيادي بـ«مستقبل وطن» يهنئ العمال بعيدهم: أساس نهضة وتنمية مصر

هنأ عمرو فتحي عبدالعظيم، عضو هيئة مكتب أمانة العمال بحزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، عمال مصر بعيدهم السنوي، موضحًا أنهم سيظلوا الجندي المجهول في عملية البناء والتنمية ولولاهم ما وصلنا لكم الإنجازات في وقت زمني قصير.

عمال مصر العمود الفقري في قاطرة التنمية

وأضاف «فتحي»، في بيان اليوم الأربعاء، أن اجتهاد وعزيمة عمال مصر ساهما في وضع الدولة المصرية الحديثة على مشارف الجمهورية الجديدة، مؤكدًا أن عمال مصر بمثابة العمود الفقري في قاطرة التنمية ولولا جهدهم وتعبهم ليلًا ونهارًا في إنجاز المشروعات القومية ما حققت الدولة المصرية التنمية المنشودة في هذا الوقت القياسي، حيث أن النهضة غير المسبوقة التي تشهدها مصر على مستوى مختلف المجالات، وفي ظل ظروف استثنائية سواء جوائح أو حروب وصراعات عالمية، لم تكن تستطيع تجاوزها بدون أيادي عاملة تعمل بيد من حديد.

وثمن عضو هيئة مكتب أمانة العمال بحزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، اهتمام القيادة السياسية بملف العمال، وتوجيهات الرئيس السيسي المستمرة للحكومة لدعم ملفات الأجور والعلاوات والمعاشات وكافة أشكال المساندة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر الآن، والتي تستهدف دعم عمال مصر وأسرهم وتوفير حياة كريمة لهم، وإعراب الدولة المصرية تقديرها واحترامها لمجهوداتهم المتواصلة من أجل إعلاء قيمة ومكانة مصر عاليًا بالعمل والجد والمثابرة على التحديات.

عماد الجمهورية الجديدة

وأوضح أن عمال مصر سيظلوا عماد بناء الجمهورية الجديدة، وأساس التقدم والازدهار، الذين يواصلون عملهم من أجل دفع عجلة الإنتاج ودعم الصناعة المحلية، والانتهاء من المشروعات القومية التي أتت بثمار إيجابية على الدولة وشعر بها المواطن، مشيرًا إلى أن سواعد العمال أداة البناء الحقيقية ومفتاح التقدم في كافة مجالات الحياة، وتقوم الجمهورية الجديدة التي يقودها الرئيس السيسي على أساس إيمان عميق بأن الإنسان المصري والعامل بصفة خاصة هو الثروة القومية الحقيقية التي يجب الاستثمار فيها والاعتزاز بها.

وأكد أن عمال مصر سجلوا أروع ملاحم العطاء والإخلاص خلال السنوات الماضية، سواء في المشروعات القومية العملاقة أو في دعم الصناعات الوطنية أو في تحدي الأزمات العالمية، وقدموا نموذجًا يُحتذى به في الإصرار على تخطي الصعاب وبناء وطن قوي ومستقر.