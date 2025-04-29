وزير العمل: المشروعات القومية ترفع من خبرات العمالة المصرية

وزير العمل: المشروعات القومية ترفع من خبرات العمالة المصرية

وزير العمل: المشروعات القومية ترفع من خبرات العمالة المصرية

كشف محمد جبران، وزير العمل، أن معدل البطالة في مصر شهد تراجعًا ملحوظًا منذ عام 2014، حيث انخفض من 13% إلى 6.6% في عام 2025، موضحًا أن هذا الانخفاض يرجع إلى اكتساب العمالة المصرية خبرات متراكمة في المشروعات القومية الكبرى، ما جعلها مطلوبة في العديد من القطاعات داخليًا وخارجيًا.

وأوضح جبران، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على فضائية «dmc»، أن سن العمل يبدأ فعليًا من 15 عامًا كمرحلة تدريب، على أن يبدأ التعاقد الرسمي من سن 18، طبقًا للاتفاقيات الدولية، مضيفًا أن الوزارة تحتسب العمالة من 18 عامًا وحتى ما بعد 60 عامًا، لأن كثيرًا من العمال يواصلون العمل بعد هذه السن.

نشرات توظيف دورية

وأشار إلى أن الوزارة تُصدر نشرات دورية ونصف سنوية تُعلن فيها عن فرص العمل المتاحة، مؤكدًا أن هناك وظائف لا تجد من يشغلها، خصوصًا في بعض المهن الفنية، ولذلك تعمل الوزارة حاليًا على تأهيل وتدريب العمالة لسد هذه الفجوة، خاصة في القطاعات الجاذبة التي تعاني من نقص في الكوادر المؤهلة.

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