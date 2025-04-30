ضبط عاطل تعدى على طفل في القاهرة

ضبط عاطل تعدى على طفل في القاهرة

ضبط عاطل تعدى على طفل في القاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما جرى تداوله عبر إحدى الصفحات على «فيس بوك» بشأن تضرر سيدة من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدي على نجلها وتصويره بهاتفه المحمول في القاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 27 أبريل الجاري تبلغ لقسم شرطة الجمالية بالقاهرة من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم) وبصحبته نجله (طالب، 12 عاما) وقرر بتضرره من (عاطل – مقيم بدائرة القسم) لقيامه باستدراج نجله لمحل سكنه والتعدي عليه لفظياً وتهديده وتصوير مقطع فيديو له عارياً لقيام المجني عليه بالتعدي على نجل المشكو في حقه حال لهوهما بمحل سكنهما.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته هاتف محمول يحتوي على مقطع الفيديو المشار إليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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