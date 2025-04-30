هل غدا إجازة رسمية بجميع المصالح العامة؟.. الحكومة تحسم الجدل

كتب - كريم روماني:

حسم مجلس الوزراء ووزارة العمل التساؤلات المتعلقة بـ «هل غداً إجازة رسمية بجميع المصالح الحكومية؟»، إذ أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا باعتبار يوم الخميس الموافق 1 مايو 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك في إطار تقدير الدولة لدور العمال في مسيرة البناء والتنمية.

إجازة رسمية مدفوعة الأجر

كما أعلن وزير العمل محمد جبران، أن يوم الخميس المقبل الموافق 1 مايو 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد العمال، وذلك للعاملين بالقطاع الخاص، المخاطبين بأحكام قانون العمل، وأصدرت الوزارة، الكتاب الدوري رقم 9 لسنة 2025، بشأن منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد العمال.

مواقع العمل والإنتاج

وشدد وزير العمل على رؤساء الإدارات المركزية بديوان الوزارة، ومديري مديريات العمل كلٌ في حدود اختصاصه بالعمل على نشر أحكام هذا الكتاب في مواقع العمل والإنتاج للعمل بمقتضاه، والتنبيه نحو وضع أحكامه موضع التنفيذ.