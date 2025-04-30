وزيرة التضامن عن قضية «طفل البحيرة»: درس عظيم لكل أسرة يتعرض ابنها للخطر

ثمنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، الحكم الصادر في قضية «طفل البحيرة» من محكمة جنايات إيتاي البارود، بمعاقبة المعتدي على الطفل بالسجن المؤبد.

ودوّنت وزيرة التضامن عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»: «برافو يا عيلة ياسين، والدته العظيمة.. درس عظيم لكل أسرة يتعرض ابنها أو ابنتها لخطر في أي مكان.. هتك العرض بالقوة والتهديد والجاني له سلطة على الطفل.. قضاء مصر العادل أنصف الحق في اغتيال البراءة.. عظيمة يا ست الستات أم ياسين».

«الطفولة والأمومة»: جلسات دعم نفسي لـ«طفل البحيرة»

وفي سياق متصل، ثمن المجلس القومي للطفولة والأمومة، بالحكم الصادر اليوم في قضية «طفل البحيرة» وأكدت الدكتورة سحر السنباطي رئيس المجلس القومي للطفولة، الثقة التامة في القضاء المصري والعدالة الناجزة للتصدي لما يواجه المجتمع من ظواهر سلبية لا تتفق مع قيم المجتمع، وذلك من خلال الأحكام الرادعة في حق المتورطين.



ووجهت الدكتورة سحر السنباطي، بتقديم جلسات الدعم النفسي وإرشاد أسري للطفل وأسرته لتلافي الآثار النفسية السلبية التي تنتج عن هذه الجريمة، لافتة إلى أن فريق من الدعم النفسي وفريق من الأخصائيين النفسيين تابع للمجلس سوف يقوم بزيارة الطفل وأسرته بمحل إقامتهم للبدء فى خطة متكاملة لإعادة تأهيل الطفل وأسرته نفسيًا، بأساليب علاجية حديثة تقدم للأطفال الذين يعانون من مشاكل اضطراب مابعد الصدمة لتعزيز الثقة بالنفس وتحسين العلاقات الاجتماعية.

وناشدت بالالتزام بعدم نشر أي منشورات تتضمن أي معلومات عن الطفل أو نشر صوره إنفاذا لأحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، وفق حكم المادة 116 مكررا (ب) من القانون الطفل التي أوجبت عدم نشر أو إذاعة أي معلومات أو بيانات أو رسوم أو صور تتعلق بهوية الطفل حال عرضه على الجهات المعنية بالأطفال المعرضين للخطر أو المخالفين للقانون.