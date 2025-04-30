أستاذ علم نفس: الصراخ بين الزوجين يهدد شعور الأطفال بالأمان

قال الدكتور عبد الفتاح درويش، أستاذ علم النفس بجامعة المنوفية، إن تأثير العلاقة بين الزوجين لا يتوقف فقط عند حدودهم الشخصية، بل يمتد بشكل مباشر إلى الصحة النفسية والسلوكية للأطفال داخل الأسرة.

تفاهم واحتواء وانسجام بين الزوجين

أضاف «درويش»، خلال حوار مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج «البيت»، المذاع على قناة «الناس»، اليوم الأربعاء: «الأولاد دول في النص، بين الأب والأم.. لما يكون فيه تفاهم واحتواء وانسجام بين الزوجين، ده بينعكس على بيئة صحية في البيت، وده بيرفع شعور الأولاد بالإيجابية والثقة».

السبب الأساسي في اضطراب الطفل هو البيت

تابع: «بيفرق جدا مع الطفل لما يشوف الأب والأم دايما بيتكلموا مع بعض، في حوار راقٍ، بيتناقشوا بأسلوب محترم، مش زي ما بيشوفهم ساكتين، كل واحد في جزيرته، وكأنهم منفصلين قاعدين تحت سقف واحد بس».

وأضاف: «كل الأولاد اللي بيعانوا من ضعف في الثقة بالنفس أو سلوكيات مضطربة، خاصة في مراحل الابتدائي والإعدادي، لما بنيجي نشخص حالتهم، بنلاقي السبب الأساسي هو البيت: إهمال، انشغال الأب والأم، مفيش رعاية، فبالتالي الطفل بيبدأ يكتسب سلوكيات سيئة من الموبايل والألعاب الإلكترونية، والكارثة الأكبر: البلاي ستيشن! دي بتخلق عنف، وبتغير نمط شخصيته، والنتيجة: المدرسة تبلغ الأهل إن ابنكم بيتنمر أو بيدرب أو مؤذي».

ووجّه عدد من النصائح للآباء والأمهات، قائلًا: «أولادكم رصيد، ربنا ائتمنكم عليه، اخترتوا رفيق للرحلة؟ يبقى لازم تحافظوا على الرحلة دي عشان الأطفال اللي معاكم ميتأثروش، لو حصلت مشاكل، نحلّها، نواجهها، لأن النتائج بتظهر قدامنا بعدين: اضطرابات سلوكية، مشاكل في التخاطب، تبوّل لا إرادي، تهرب من المدرسة، ولما يكبروا؟ يعيدوا نفس النموذج.. دايرة اضطراب مش بتنتهي».