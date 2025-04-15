أستاذ طب نفسي: تقاسم المسؤوليات بين الزوجين يحمي الأسرة من الانفجار

أستاذ طب نفسي: تقاسم المسؤوليات بين الزوجين يحمي الأسرة من الانفجار

أستاذ طب نفسي: تقاسم المسؤوليات بين الزوجين يحمي الأسرة من الانفجار

قالت الدكتورة شيماء عرفة، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، إن تحميل طرف واحد مسؤولية كل شيء داخل الأسرة سواء الزوج أو الزوجة، يؤدي لضغط نفسي كبير، وغالبًا ما ينعكس سلبًا على الأطفال في صورة توتر أو اضطرابات سلوكية.

التواصل بين الزوجين

وأضافت خلال لقائها ببرنامج «البيت» مع الإعلامية مروة شتلة، على قناة الناس، أن هذه الطاقة السلبية تنتقل لكل أفراد الأسرة، وأن كسر هذه الحلقة يبدأ من التواصل الفعّال بين الزوجين.

وأوضحت «عرفة»، أن أول خطوة في تحسين التواصل هي الجلوس في مكان هادئ، والحديث بنديّة وبدون إصدار أحكام، متابعة: «الأفضل أن نستخدم لغة مشاعر واحتياج بدل اللوم، مثل: «أنا حسيت بتوتر لما اتأخرت» بدل «ليه اتأخرت؟».

تخفيف ردود الأفعال

وأكدت أن الجمل اللطيفة والطلبات الواضحة تخفف من ردود الأفعال الدفاعية، وتقرب بين الطرفين، مؤكدة أن كلمات التقدير مثل «أنا ممتنة لك» أو تذكرة الزوج بثلاث صفات حقيقية يحبها فيه، تؤثر بشكل إيجابي على العلاقة وتُفرز هرمون «الأوكسيتوسين» المسؤول عن الارتباط.

واختتمت برسالة للرجال: «زوجتك إنسانة مش ماكينة خدمات، شاركها ولو بجزء بسيط من المهام، وكن قدوة لأبنائك بالأفعال وليس بالكلام، المجهود الصغير بيفرق والبيت الهادي بيبدأ من شريك واعي».

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