بـ«هرم البيئة ومجسم الكوكب».. طلاب معهد الإسكندرية العالي للهندسة يحتفلون يوم الأرض

كتب- كيرلس مجدى:

احتفل معهد الإسكندرية العالي للهندسة بيوم الأرض، تحت إشراف الدكتورة لمياء عبد الله، أستاذ هندسة البيئة ووكيل المعهد لشئون البيئة والمجتمع، وبحضور عميد المعهد الأستاذ الدكتور وجيه العسكري، وعدد من ممثلي جهاز شئون البيئة، وشركة الكهرباء، واستشاريين في مجال الطاقة المتجددة.

فيديوهات ولوحات إبداعية لنشر الوعي البيئي

عرض الطلاب سلسلة من الفيديوهات القصيرة تحت عنوان «للعلم»، تضمنت معلومات توعوية حديثة عن قضايا بيئية معاصرة. كما صمموا وطبعوا لوحات بيئية تحمل رسائل موجهة للعالم، تناولت أهمية ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع الدعوة إلى اتخاذ خطوات بسيطة مثل إعادة التدوير، وزراعة الأشجار، وركوب الدراجات.

دعوات للتحول إلى الهيدروجين الأخضر وتقليل الانبعاثات

احتوت اللوحات على دعوات للتحول إلى الهيدروجين الأخضر كمصدر مستدام للطاقة، ورسائل توعية بمخاطر التصحر، وأهمية إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، إلى جانب ضرورة خفض الانبعاثات الكربونية من خلال استراتيجيات «إزالة الكربون» مثل استخدام الطاقة المتجددة، وتقنيات التقاط الكربون.

الابتكارات الفنية تجسد الحاجة لإنقاذ كوكب الأرض



وأوضحت الدكتورة لمياء عبد الله أن الطلاب قدّموا تصميمين فنيين مميزين، أولهما مجسم هرمي لأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، لعرض الأهداف بطريقة بصرية محفزة على الوعي البيئي، والثاني مجسم لكوكب الأرض مقسم إلى نصفين، أحدهما نظيف والآخر مدمر، مع ساعة رمزية تشير إلى أن الوقت ينفد لإنقاذ الكوكب.

لوحة ختامية تؤكد على المسؤولية الجماعية



اختُتمت الفعالية بلوحة تحمل عنوان «Hand in Hand Saving Our Planet»، أكدت على أهمية التعاون الجماعي لحماية البيئة، وتشجيع تبني ممارسات مستدامة تسهم في تقليل البصمة الكربونية، وتعزيز الاستثمار في مستقبل أخضر ومزدهر.