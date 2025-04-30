وليد سعد ينشر صورة مع زوجته ويعلق: «الأولى والوحيدة في عمري»

وليد سعد ينشر صورة مع زوجته ويعلق: «الأولى والوحيدة في عمري»

وليد سعد ينشر صورة مع زوجته ويعلق: «الأولى والوحيدة في عمري»

كتبت: أميرة عزالدين

نشر الملحن وليد سعد على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» صورة تجمعه مع زوجته وعلق قائلًا: أول وآخر حب في حياتي زوجتي الأولى والوحيدة في عمري كله، وعمر ما كان ليا زوجة غيرها فاطمة رزقي الحلو من الدنيا وأماني واطمئناني بوجودها جانبي، وش السعد والخير عليا اللي مهما قولت فيها من حاجات حلوة مش هيخلص الكلام عنها، ربنا يبارك لي في عمرك ويخليكي ليا يارب يا ست الستات كلهم».

علاقة حب قوية تربط وليد سعد بزوجته

ومن المعروف أن هناك قصة حب قوية تربط بين الملحن وليد سعد وزوجته، والتي يعتبرها كل ما يملك في حياته وكذا وش الخير والسعد.

آخر أعمال المحلن وليد سعد

وطرح مؤخرًا الملحن والمطرب وليد سعد أغنيته التي تحمل اسم «اللي فارق فارق» على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهي من كلمات أمير شيكو وألحان أحمد نصري وتوزبع مهيب سليط، وتنتمى إلى الأغانى الدرامية، وهي عودة قوية له إلى الساحة الغنائية بعد غياب أكثر من 17 عاما منذ تقديم أغنيته الشهيرة «كل ذنبي» التي حققت نجاحًا كبيرًا وقت طرحها عام 2007، وكانت نقلة مهمة في مشواره الغنائي.

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