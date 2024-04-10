وليد سعد يطرح أغنيته الجديدة «اللي فارق فارق» (فيديو)

طرح وليد سعد أغنيته الجديدة التي تحمل اسم «اللي فارق فارق»، على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، من كلمات أمير شيكو، ألحان أحمد نصري، وتوزيع مهيب سليط، وتنتمى إلى طبيبعة الأغانى الدرامية، إذ تعيده إلى الساحة الغنائية بعد غياب أكثر من 17 عاما، منذ تقديم أغنيته الشهيرة «كل ذنبي» التي حققت نجاحا كبيرا وقت طرحها عام 2007، وكانت نقلة مهمة في مشواره الغنائي.

كلمات أغنية اللي فارق فارق

تقول كلمات الأغنية: «كان فين الحب وعين بتبكي من الليالي، كان فين الحب وصوتي منبوح من الحكاوي، انا كنت بحارب كل ليلة ماشوفته حالي، وانا قلبي الساذج كان فاكر نفسه انه غالي».

وقال وليد سعد، في تصريحات صحفية: «بذلنا مجهودًا كبيرًا مع فريق عمل الأغنية، ونتمنى أن يكلل الله مجهودنا بالنجاح»، مبديا سعادته بالتعاون مع روتانا في أول أغانيه الذي يعتبرها مرحلة جديدة في مسيرته الغنائية، موجها الشكر لسعيد إمام على دعمه له خلال تلك الفترة.

من ناحية أخرى، يستعد وليد سعد لتحضير ألبوم غنائي، يشمل عدد من الأغاني مع كبار الشعراء والموزعين والملحنين.

وليد سعد ألحانه تركت بصمة كبيرة، وتعاون في مشواره الغنائى مع أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي من أجيال مختلفة بدءاً من ورده وعمرو دياب وتامر حسنى وحماقى والجسمى وأصالة وراغب علامة وفض شاكر وامال ماهر ولطيفة وصابر الرباعي وحكيم وهشام عباس وحماده هلال وايهاب توفيق ونوال الزغبى وسميرة سعيد وغيرهم بكثير من كبار المطربين.