حظك اليوم برج الأسد الخميس 1 مايو.. فرصة لإصلاح سوء التفاهم

كتبت: رحاب عبدالراضي

يتميّز مولود برج الأسد بكاريزما لافتة وحضور طاغٍ يجعل من الصعب تجاهله في أي محيط يتواجد فيه، ويميل بطبعه إلى القيادة ويحرص على أن يكون في موقع التأثير، سواء في العمل أو في العلاقات الشخصية، ويتمتع بسخاء كبير في مشاعره ومساعدته للآخرين، لكنه في المقابل يتوقّع تقديراً واضحاً وثناءً صريحاً، ويزدهر الأسد حين يشعر بأنه محل إعجاب أو مصدر فخر لمن حوله، ويُعرف بعناده أحياناً، لكنه في الوقت نفسه شديد الإخلاص لمن يمنحهم ثقته وقلبه.

وفيما يلي توقعات حظك اليوم لمواليد برج الأسد اليوم الخميس الموافق 1 مايو على الصعيد المهني والعاطفي والصحي وفق توقعات الأبراج اليومية وخبراء علم الفلك.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني

تسير الأمور بشكل جيد على الصعيد المهني، لكن قد تحتاج إلى التحلي بالصبر مع زملائك أو رؤسائك، هناك فرصة للفت الأنظار بإنجاز مميز، فلا تتردد في إظهار قدراتك بثقة لكن احذر من التسرع في اتخاذ القرارات، وذلك وفق حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفي

الأجواء العاطفية تبدو أكثر دفئا، خاصة إذا تركت الكبرياء جانبًا وأظهرت اهتمامك الحقيقي، قد تكون هناك فرصة لإصلاح سوء تفاهم قديم أو فتح صفحة جديدة مع الشريك.

أما إذا كنت عازبًا، فقد يحمل اليوم لقاء عفويا يحمل بعض الوعود.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد الصحي



من الأفضل ألا تستهين بالإرهاق المتراكم، خذ وقتا للراحة، واهتم بنوعية طعامك، فالجسم بحاجة لتغذية متوازنة أكثر من مجرد طاقة مؤقتة.

نشاط بدني خفيف قد يساعدك في تحسين مزاجك العام.