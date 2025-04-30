عضو بـ«الوحدة الاقتصادية العربية»: مصر عازمة على زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية

كتب: أحمد عبدالقادر

قالت الدكتورة حنان وجدي، عضو مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، إن مصر عازمة على زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، إضافة إلى شراكة القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي، مشيرة إلى أن دولة الكويت من أكبر الدول فى حجم إستثمارتها، حيث أن لديها 4 مليارات دولار تستثمرها فى ودائع، ومن ضمن الإقتراحات تحويلها إلى أدوات استثمارية بدلا من أن تكون ادخارية لتحويلها إلى مشروعات استثمارية.

شراكة مباشرة مع القطاع الخاص

وأضافت «وجدي»، خلال مداخلة على الهواء عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن مصر عملت منذ فترة على تحويل الدين إلى أسهم في مشاريع، مؤكدة أن هذه الخطوة دليل على عزم الدولة المصرية على تفعيل شراكة مباشرة مع القطاع الخاص.

دمج القطاع الخاص بقوة فى الاقتصاد المصري

وتابعت: أن آلية تحويل الدين إلى استثمارات مهمة جدا، لوجود مشروعات واعدة، وهذا يدل على أن مصر عازمة على إدخال القطاع الخاص بقوة فى الاقتصاد المصري في القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية والصناعات البتروكيميائية والدوائية.