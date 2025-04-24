«المالية»: نتبنى استراتيجية لتحسين إدارة الدين ترتكز على تنويع مصادر وأدوات التمويل

أكد أحمد كجوك وزير المالية، تطلع الوزارة إلى دعم مسار التطور الإيجابي للاقتصاد المصري، وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية.

وأضاف خلال لقاء مع مستثمري مؤسسة «جولدن مان ساكس»، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أنّ مؤسسات التمويل الدولية قد تلعب دورًا أكثر تأثيرًا فى توسيع مساهمات القطاع الخاص في الاقتصادات النامية.

ولفت إلى أنّ خفض تكلفة التمويل بالبلدان النامية، يسهم في توفير فرص استثمارية متنوعة وجاذبة للمستثمرين حول العالم، متابعا: «متمسكون بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لضمان تنافسية الاقتصاد المصري».



وقال الوزير، إنّ اقتصادنا متنوع ويمتلك بيئة أعمال محفزة لـ القطاع الخاص المحلي والأجنبي، موضحًا: «نعمل بفكر جديد يدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، ويحقق الانضباط المالي والاستقرار الاقتصادي».

وأكمل: «اخترنا مسار التسهيلات الضريبية والجمركية، لخفض الأعباء عن المستثمرين ودفع عجلة النمو في إطار من الشراكة مع مجتمع الأعمال»، مؤكدًا أننا نتبنى استراتيجية فعالة لتحسين إدارة الدين، ترتكز على تنويع مصادر وأدوات التمويل.