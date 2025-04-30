كيف تحمي نفسك من حساسية عثة الغبار أثناء العاصفة الترابية؟

حالة من عدم الاستقرار في الطقس تواجهها البلاد في الفترة الحالية، إذ شهدت العديد من المحافظات عاصفة ترابية نتيجة تأثرها بالمنخفض الخماسيني الصحراوي الحاد اليوم، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية، إذ خلال هذه الأجواء السيئة هناك ما يسمى بـ «حساسية عثة الغبار» التي قد تصيب الكثير من الأشخاص نتيجة الأتربة التي قد تتواجد في المنزل.

حساسية الغبار تعد نوع شائع جدًا من الحساسية تبدأ الإصابة بها عند التعرض لأى جزء من الأتربة والغبار، حيث إنها تؤثر على الجهاز التنفسي والجلد، فإن عثة الغبار تهاجم خلايا الجلد في جسم الإنسان، وتؤثر على الرئتين، وفقا لما ذكرته الجمعية الألمانية للحساسية ‫والربو.

أعراض حساسية الغبار

هناك الكثير من الأعراض التي تدل على الإصابة بحساسية عثة غبار المنزل وفقا لما ذكره الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة، خلال حديثه لـ«الوطن».

العطس

احتقان وسيلان الأنف

السعال بجانب الحكة

إحمرار العينين

زيادة إفراز الدموع بهما

الشعور بحكة في الأنف أو سقف الفم أو الحلق

ضغط وألم في الوجه.

تؤدي حساسية عثة الغبار إلى الإصابة بالربو، فقد يشعر الشخص بصعوبة في التنفس وأيضا ضيق وألم في الصدر، بالإضافة إلى صوت صفير أو أزيز يسمع عند الزفير.

علاج حساسية عثة الغبار

يمكن علاج حساسية عثة الغبار بواسطة الأدوية، وأيضا تناول أدوية الكورتيزون، بالإضافة إلى تناول قطرات وبخاخات الأنف المزيلة للاحتقان، وفقا لموقع «ذا هيلث»، كما أن يمكن تناول جرعات مسببات الحساسية لعلاج التهابات الجلد، وتنظيف ومسح الأرضيات لمنع مسببات الحساسية.