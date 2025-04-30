نصائح لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية للتعامل مع العاصفة الترابية

نصائح لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية للتعامل مع العاصفة الترابية

نصائح لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية للتعامل مع العاصفة الترابية

كتبت: عبير خالد

تغيرات جوية عدة تشهدها البلاد في الوقت الحالي بعد ما حذرت هيئة الأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك، من عاصفة ترابية نتيجة التأثر بمنخفض صحراوي، الأمر الذي أثار حالة من القلق لدى مرضى الحساسية والجيوب الأنفية، باعتبارهم أكثر الفئات تأثرا بها، لهذا السبب وجب عليهم البقاء في المنزل قدر الإمكان حفاظا على سلامتهم وصحتهم، وفي حال اضطروا إلى الخروج وجب عليهم اتباع عدد من النصائح.

نصائح لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية للتعامل مع العاصفة الترابية

حرصت وزارة الصحة والسكان على تقديم عدة نصائح لمرضى الحساسية الجيوب الأنفية، للتعامل مع نشاط الرياح والأتربة، والتي يجب اتباعها ويمكن تناولها على النحو التالي:

ضرورة البقاء في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى

الحرص على شرب كمية وفيرة من السوائل

العمل على تجنب مسببات الحساسية كالتدخين

استعمال أدوية الحساسية بانتظام

ارتداء الكمامات

ضرورة استخدام المناديل المبللة على الأنف والفم

غلق المنافذ لمنع دخول الأتربة والهواء

الحداد: غسل الأنف بالماء المالح

قدّم الدكتور أمجد الحداد، مدير مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاحات، خلال حديثه لـ«الوطن» بعض النصائح لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية منها

استخدام بخاخات ومضادات الحساسية.

غسل الأنف بالماء المالح للتخفيف من حدة الأعراض التي تنتج عن استنشاق الهواء المحمل بالأتربة.

عدم تناول المأكولات التي تحتوي على المواد الحافظة.

ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات، لحماية الجيوب الأنفية.

استخدام المناديل المبللة، خصوصًا في حال انتشار الأتربة والرمال.

تجنب تناول والأكلات التي تحتوي على توابل.

البعد عن الأطعمة الحارة.

الإكثار من شرب السوائل والعصائر.

على مرضى الحساسية الامتناع عن تناول الأطعمة والمأكولات التي يعانون من حساسية نحوها، تجنب لحدوث أي تداعيات صحية خطيرة، تؤثر على صحتهم.

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