آخر موعد لحجز شقق الإسكان بمشروع «ديارنا» في 15 مدينة جديدة

كتب- كريم روماني:

حددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، آخر موعد لحجز شقق الإسكان بمشروع «ديارنا» في 15 مدينة، وعلى رأسها مدينة برج العرب الجديدة، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

آخر موعد لحجز شقق الإسكان بـ15 مدينة

وأوضحت الوزارة في تقرير لها، أن التقديم على شقق الإسكان ضمن مشروع «ديارنا» بدأ من 15 أبريل 2025 ويستمر حتى 15 مايو 2025 بجميع المدن المطروح بها المشروع، وذلك ضمن المرحلة الأولى من أكبر طرح سكني مخصص لمتوسطي الدخل خلال عام 2025.

ويجري طرح المشروع بمدن «القاهرة الجديدة - حدائق أكتوبر - العبور الجديدة - حدائق العاصمة - بدر - العاشر من رمضان - السادات - برج العرب الجديدة - أسيوط الجديدة - المنيا الجديدة - غرب قنا - ناصر الجديدة - بني سويف الجديدة - طيبة الجديدة - سوهاج الجديدة».

وأكدت الوزارة، على أن مشروع «ديارنا» يمثل إحدى المبادرات السكنية المميزة التي تقدم وحدات متكاملة التشطيب ومساحات متنوعة تناسب احتياجات الأسر متوسطة الدخل، ويتكون المشروع من عمارات سكنية بنموذجين رئيسيين: النموذج A والنموذج B، ويتميز كل منهما بتوزيع متوازن للوحدات، وتصميم معماري يوفر الخصوصية والراحة للسكان.

مزايا مشروع «ديارنا» بمدينة برج العرب

- يتضمن وحدات سكنية عالية الجودة.

- تتضمن المرحلة الأولى منه 27 عمارة بإجمالي وحدات 702 وحدة كاملة التشطيب.

- يُعد واحدًا من أكبر مشروعات الإسكان المتوسط في مصر.

- يمنح المواطنين فرصة حقيقية للتملك في بيئة حضارية متكاملة تجمع بين التخطيط الذكي والخدمات المتكاملة.

- يتميز بموقعه الاستراتيجي بالقرب من نادي سموحة والجامعة اليابانية.

- يتضمن مساحات خضراء ما يوفر بيئة مثالية للمواطنين.

- يتميز بقربه من أهم المعالم في مدينة برج العرب الجديدة.

- يبعد حوالي 15 دقيقة عن مطار برج العرب، ويبعد حوالي 10 دقائق عن شاطئ البحر المتوسط.

- يبعد حوالي 50 دقيقة عن مدينة العلمين الجديدة، ويبعد حوالي 40 دقيقة عن مدينة الإسكندرية.

- يبعد حوالي 20 دقيقة عن ستاد برج العرب، بينما يبعد حوالي 5 دقائق عن نادي سموحة برج العرب.

- يبعد حوالي 30 دقيقة عن ميناء الإسكندرية.

- يقدم تنوعًا يلبّي احتياجات جميع رغبات المواطنين، بدءًا من الشقق الحديثة وصولًا إلى وحدات الروف Penthouse.