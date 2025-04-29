الجريدة الرسمية تنشر قرار «الإسكان» باعتماد المخطط الاستراتيجي لمدينة دهب

كتبت: بسمة عبدالستار

نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 311 لسنة 2025، بشأن اعتماد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، وذلك في العدد 95 في 29 أبريل 2025.

وجاء في المادة الأولى من القرار، أنَّه يعتمد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة دهب محافظة جنوب سيناء طبقًا للمذكرة والخريطة المرفقين بهذا القرار.

وجاء في المادة الثانية من القرار، أنَّه ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.