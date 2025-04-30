مستشار مركز الأهرام للدراسات: ترامب هدم كل ما هو مستقر في أول 100 يوم

قال الدكتور جمال عبد الجواد، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم ينجز خلال أول 100 يوم من ولايته الثانية المفترضة أي بناء يُذكر، بل مارس سياسة الهدم المستمر لكل ما هو مستقر في النظام السياسي الأمريكي.

هدم ممنهج في الـ100 يوم الأولى لترامب



وأشار «عبد الجواد»، خلال لقائه مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج «المشهد»، المذاع على قناة «TeN»، مساء الأربعاء، إلى أن ما يفعله ترامب يُشبه ما تفعله «النظم الثورية»: «انتهوا الـ100 يوم، لكننا لم نرَ فيها بناءً.. فقط عملية هدم ممنهجة».

التصرفات الأمريكية التي تزعزع الاستقرار العالمي

وأكد أن الثقة في الولايات المتحدة تراجعت بشكل حاد على مستوى العالم، لافتًا إلى أن الحلفاء التقليديين باتوا يبحثون عن بدائل استراتيجية، نتيجة تكرار التصرفات الأمريكية التي تزعزع الاستقرار العالمي.

ونوه إلى أن ترامب استخدم القدرات الاقتصادية الأمريكية كسلاح للضغط على الآخرين، متبعًا سياسات فجة في زيادة الرسوم التجارية، ضمن ما وصفه بـ«تسليح الاقتصاد»، مشيرًا إلى أن ترامب يتعامل مع الانتشار العسكري الأمريكي وكأنه خدمة مدفوعة.

وتابع: «من يستفيد من الجيش الأمريكي يجب أن يدفع.. ولم تعد واشنطن تقدّم الأمن كجزء من دورها العالمي، بل أصبحت قوة تبيع الحماية».