باحث بـ«المصري للفكر»: نتنياهو يناور بصفقة مؤقتة قبل جولة ترامب بالمنطقة

باحث بـ«المصري للفكر»: نتنياهو يناور بصفقة مؤقتة قبل جولة ترامب بالمنطقة

باحث بـ«المصري للفكر»: نتنياهو يناور بصفقة مؤقتة قبل جولة ترامب بالمنطقة

أكد محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة تمر بعدة مسارات، أبرزها الجهود المصرية بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة، موضحًا أن مصر تسعى لربط أي صفقة جزئية باتفاق شامل يشمل وقفا دائما لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار، بما يمنع محاولات إسرائيل للتهجير أو تقسيم القطاع.

مناورة سياسية

وأشار «فوزي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت، ببرنامج «اليوم»، المذاع على فضائية «dmc»، إلى أن التصريحات الإسرائيلية الأخيرة، خاصة من وزير المالية سموتريتش، تعكس توجهًا متشددًا يستبعد إنهاء الحرب دون القضاء على المقاومة وضرب إيران، لافتًا إلى أن الحديث الإسرائيلي عن انفراجة قريبة هدفه دعم مناورة سياسية من نتنياهو قبل زيارة دونالد ترامب المرتقبة للمنطقة، إذ يسعى نتنياهو لإتمام صفقة جزئية ترضي واشنطن دون تغيير حقيقي على الأرض.

4 مسارات

وأكد «فوزي» أن الكتلة العربية بقيادة مصر تعمل على أربعة مسارات، وهي وقف إطلاق النار وتدفق المساعدات وإعادة إعمار غزة، وترتيب البيت الفلسطيني من الداخل، مع التأكيد على رفض التواجد الإسرائيلي في القطاع أو أي شكل من أشكال التقسيم.

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