أشرف صبحي: نسعى لوضع قانون رياضي عصري يواكب التطورات العالمية

أشرف صبحي: نسعى لوضع قانون رياضي عصري يواكب التطورات العالمية

أشرف صبحي: نسعى لوضع قانون رياضي عصري يواكب التطورات العالمية

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن مشروع قانون الرياضة الجديد يأتي في إطار تطوير شامل للمنظومة الرياضية المصرية، بما يتماشى مع المعايير الدولية والمواثيق الأولمبية، موضحًا أن التعديلات المقترحة لا تستهدف أي نادٍ بعينه.

القانون مش ضد الأهلي

وأشار «صبحي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، في برنامج «90 دقيقة»، المذاع على قناة «المحور»، إلى أن الحديث عن استهداف أي مؤسسة رياضية وطنية هو أمر غير دقيق، قائلًا: «القانون مش ضد الأهلي، ونحترم كل مؤسساتنا الرياضية ونهدف إلى دعمها وتطويرها، مش العكس».

وشدد على أن بند الـ8 سنوات، الذي أثار الكثير من الجدل مؤخرًا، لا يمثل جوهر التعديلات المقترحة، بل هو جزء من رؤية متكاملة بدأت الوزارة العمل عليها منذ أكثر من ست سنوات، متابعًا: «نعمل وفقًا للدستور المصري ونحتكم إلى المواثيق الدولية والأولمبية».

واختتم وزير الشباب والرياضة: «نسعى لبناء قانون رياضي عصري يعزز من استقلالية المؤسسات الرياضية، ويواكب تطورات الساحة الرياضية محليًا وعالميًا».

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