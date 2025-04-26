لميس الحديدي: فقدنا شخصية وهيبة الأهلي.. ومجلس الإدارة يتحمل المسؤولية

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على تعادل الأهلي مع صن داونز وخروجه من دوري أبطال أفريقيا، قائلة إن الحزن ليس على النتيجة أو ضياع البطولة، بل على ضياع شخصية النادي الأهلي داخل الملعب.

وأضافت «الحديدي» خلال تقديم برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر قناة «ON»: «مباراة أمس كانت من أسوأ الأيام اللي مرت علي، الحزن الحقيقي على فقدان الهيبة والشخصية اللي كانت بترعب كل المنافسين».

وأشارت إلى أن الأهلي أحرز بطولات كثيرة، لكن الأداء الأخير يعبر عن غياب الهوية والخطة الواضحة للفريق، مضيفة أن الإصرار على استمرار كولر رغم الانهيار المتكرر في الأداء مسؤولية مجلس الإدارة.

وأكدت أن ملايين المشجعين وهي منهم، يعيشون حالة حزن وقهر خاصة بعدما شاهدوا فريقهم يرتبك ويحرز هدفا في نفسه، في مشهد لم تعتده جماهير الأهلي عبر تاريخه.

وشددت على أن شراء أفضل اللاعبين لن يصنع فريقا قويا بدون وجود خطة واضحة ومايسترو يقود المجموعة، قائلة: «ممكن تشتري أفضل لاعيبة في العالم، لكن من غير نوتة، كله هيعزف نشاز».