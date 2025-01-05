عاصفة ترابية تحاصر جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في النقب

ضربت عاصفة ترابية شديدة منطقة النقب جنوب الأراضي المحتلة، ما تسبب في محاصرة عدد من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل إحدى القواعد العسكرية، حيث تسبّبت العاصفة الترابية في انعدام تام للرؤية، حسب ما ذكرت وسائل إعلام في الساعات الأخيرة.

عاصفة في النقب

وفي سياق آخر، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم، بأنّ موجة الحرائق المستعرة في جبال القدس لا تزال مستمرة، وسط صعوبة في السيطرة على النيران واتساع رقعة اللهب في عدة مناطق.

وبحسب التقارير، التهمت النيران حتى الآن أكثر من 12 ألف دونم من الأراضي الحرجية والطبيعية، في واحدة من أكبر موجات الحرائق التي تشهدها المنطقة في السنوات الأخيرة.