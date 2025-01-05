أوكرانيا تطالب واشنطن بضمانات أمنية لإنهاء الحرب الروسية

قال غيث مناف مراسل قناة القاهرة الإخبارية من كييف، إنّ رئيس الوزراء الأوكراني دينيس أناتوليفيج، صرّح في بيان مُسرّب منذ لحظات، بأنّ بلاده ستوقع اتفاقية المعادن مع الولايات المتحدة خلال الـ24 ساعة المقبلة، موضحًا أنّ الوفد الأوكراني سيوقّع على الاتفاقية خلال بضع ساعات، وتقوم على شراكة كاملة بين الجانبين الأوكراني والأمريكي، وسيحصل صندوق الاستثمار في أوكرانيا على 50% من الإدارة والمحتوى.

مساعدات عسكرية ضمن الإطار الأمريكي-الأوكراني

وأوضح «مناف» خلال رسالة على الهواء عبر شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أنّ الولايات المتحدة تساهم بدعم مالي مباشر للصندوق، إضافة إلى ما تم الاتفاق عليه من مساعدات عسكرية ضمن الإطار الأمريكي-الأوكراني، مشيرًا إلى أنّ الاتفاق يتناول الالتزامات المستقبلية وليس الماضية، وأنّ الولايات المتحدة وافقت بالفعل على حزم جديدة من المساعدات العسكرية.

وأضاف أنّ أوكرانيا ستُرخص عمليات استخراج المعادن في المستقبل القريب، على أن يعمل صندوق الاستثمار الأوكراني لمدة 10 سنوات.

كما ينص الاتفاق على إلغاء الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، مؤكدًا أنّ الاتفاق لا يتعارض مع انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، وهو ما تسعى إليه كييف، خاصة بعد الخلافات الأخيرة مع المجر، التي أعلنت معارضتها لانضمام أوكرانيا إلى التكتل الأوروبي، وهذه الاتفاقية قد تساهم في تغيير مواقف بعض الدول الأوروبية.

ونوه بأنّ أوكرانيا لا تزال تسعى للحصول على ضمانات أمنية من الولايات المتحدة، خاصة في ظل سلسلة الانفجارات التي وقعت مؤخرًا جنوب البلاد، واستمرار عمل أنظمة الدفاع الجوي في ضواحي العاصمة كييف ومناطق أخرى، مشددًا على أنّ هذه الهجمات تعكس عجز أوكرانيا حتى الآن عن التصدي الكامل للأهداف الجوية الروسية رغم المساعدات المقدمة، ما يزيد إلحاح كييف على ضرورة الحصول على ضمانات أمنية واضحة ودعم أمريكي فعال في مجال الدفاع الجوي.